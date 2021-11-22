До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі. ФОТОрепортаж

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту "Київ" (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершилася четверта спецоперація з евакуації українців із Сирії, - Міноборони. ФОТО

Як повідомляється, гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України.

Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину.

Також дивіться: З таборів у Сирії повертаються вісім громадян України - жінка з дітьми, - ЗМІ. ВIДЕО

Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

"За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися", - сказано у повідомленні.