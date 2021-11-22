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До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі. ФОТОрепортаж

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На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту "Київ" (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

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Як повідомляється, гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 01

Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину.

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Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 02

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

"За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися", - сказано у повідомленні.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 03

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Топ коментарі

  • Марк Муржи
    И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
  • Александр Александр 66da010f
    Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
  • Сергій Яковенко a7b09eab
    Хтось бачить там громадян України?
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