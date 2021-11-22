Малюнок 8-річної українки Ярини Закалюжної нанесуть на космічну ракету Arian-5, запуск якої відбудеться у 2023 році. ВIДЕО

Восьмирічна житомирянка Ярина Закалюжна перемогла у міжнародному конкурсі малюнків "Juice up your rocket! Art competition", який організувало Європейське космічне агентство. Тепер її малюнок планети Юпітер нанесуть на космічну ракету "Arian-5", запуск якої відбудеться в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

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Участь у міжнародному конкурсі малюнків узяли 2600 дітей з 63 країн світу. Фіналістами стали 12 художників з Італії, Шрі-Ланки, Іспанії, Німеччини, Словаччини, Швейцарії, Естонії, Угорщини, Ізраїлю, Сальвадору, Франції та Великобританії, але переміг саме малюнок житомирянки Ярини Закалюжної.

"На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув", – сказала Ярина Закалюжна.

Космічна ракета "Arian-5", на якій зобразять малюнок житомирянки, в 2023 році має запустити в Космос апарат для вивчення Юпітера.

Для того, щоб вигадати ідею малюнка та зобразити її на папері, Ярині знадобилося два дні.

"Я дуже щаслива і рада, що перемогла. І водночас дуже здивована, і злякана. Коли про перемогу дізналися всі мої друзі, то почали мене обіймати і вітати", – розповіла Ярина.



Фото: Суспільне

Робота Ярини цікава, гармонійна і лаконічна, каже її вчителька образотворчого мистецтва Наталія Штарова.

"Головне те, що робота своєрідна і ніде не запозичена ідея Яринки відрізняється від інших. Це можна побачити при створенні малюнків. У кожної дитини свій погляд, і тут видно, що Ярина створює цікаві композиції", – сказала Наталія Штарова.

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Батько дівчинки Леонід Закалюжний розповів кореспондентам Суспільного, що його донька малює з двох років. Те, що зі своїм малюнком донька посіла перше місце, стало для нього приємною несподіванкою

"Вона дуже творча, розумна і незвичайна дитина, – каже Леонід Закалюжний. – Обіцяють, що малюнок Яринки буде зображений на ракеті, яка виведе міжпланетну станцію на орбіту, а далі вона полетить до Юпітера. Крім того, нас обіцяють запросити на запуск цієї ракети, в якійсь з центрів Європейського космічного агентства".

Якщо епідеміологічна ситуація у світі покращиться, то в 2023 році Ярина разом із батьками зможе відвідати Францію та бути присутньою на запуску космічної ракети "Arian-5".