Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА. ФОТОрепортаж

У Коломиї відкрили після реставрації Музей писанкового мистецтва, який є туристичною візитівкою міста.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Унікальна архітектурна споруда, виконана у формі 13-метрового яйця-писанки, засяяла яскравими барвами, оновилася і експозиція писанкової колекції. Відтепер вона стала доступною людям із вадами зору", - розповіла Онищук.

Реконструкцію музею почали минулого року. Її виконували в рамках президентської програми "Велике будівництво", завдяки чому на проведення робіт виділили 8 млн гривень з державного і місцевого бюджетів.

Крім самого музею, оновили й унікальну експозицію писанок, яка налічує понад 12 тисяч експонатів.

В Івано-Франківській обласній адміністрації переконані, що Музей писанки, який до початку пандемії щороку приймав понад 100 тисяч гостей з 60 країн світу, знову стане туристичним "магнітом" Прикарпаття.

Нагадаємо, в Хмельницькій області за програмою "Велике будівництво" завершують капітальний ремонт дороги до Кам’янець-Подільської фортеці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий двоповерховий дитсадок побудували на Закарпатті, - ОДА







