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Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря. ФОТО

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До акваторії Чорного моря увійшов американський корабель, що везе до України два патрульних катери для ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт відстеження кораблів Marine Traffic.

Судно пройшло Босфор і прямує до Одеси.

На його верхній палубі розташовані два катери. Крім катерів, на судні є кілька контейнерів з різним обладнанням.

Раніше суховантажне судно, яке перевозить зі США в Україну два патрульних катери типу "Айленд", перетнуло Атлантичний океан і Середземне море та пройшло протоку Дарданелли для переходу у води Чорного моря.

Також дивіться: Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО

Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 01
Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 02
Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 03

Топ коментарі

  • Атас Злой
    Вам, кацапам, вони зовсім не потрібні у Збройних Силах України.
  • Andy Jumeirach
    херня,
    починим крошек и подкрасим-
    и кацапню отфедорасим
  • elena kosakovskaya
    Все что усилит украинский флот есть гуд!!!
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