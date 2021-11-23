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Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці затримали чоловіка, який 12 жовтня скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. Чоловік стріляв по автомобілю, внаслідок чого одну людину було поранено.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету в Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - йдеться в повідомленні.

Нєбитов додав, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають"

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено.

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Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов 01
Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов 02
Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов 03
Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов 04

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Топ коментарі

  • ватникобой
    попахивает фуфлом от МВД, очередная героическая "спецоперация" друзей Татарова в министерстве по заказу Кремля, с целью дискредитации ВСУ. Мол все ветераны АТО/ООС это бандиты или невменяемые неадекваты. Ибо очень много нестыковок. Во первых собирать 18 комплектов камуфляжки и целый арсенал патронов, чтобы потом пойти на дело с пукалкой и шмалять из нее в закрытую дверь - это постановка на уровне "луцких террористов". Во-вторых, на фото не показали даже обстрелянную дверь и раненого)) видимо стреляли вообще из травмата. В третьих, хотел бы посоветовать Татарову для пущей наглядности производить арест вояки прямо в воинской части, чтобы все домохозяйки ахнули
  • Лысый коротышка
    Ви взагалі вмієте будувати хоч якісь логічні зв'язки? Ви цей свій коментар пишете під новиною, де ЗЛОЧИНЕЦЬ, що має НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ та здобуту НЕЗАКОННИМ шляхом зброю, використав її для скоєння злочину проти НЕОЗБРОЄНОЇ сім'ї? Дайте вгадаю - ви антивакцинатор? Рівень логічного мислення приблизно такий самий.
  • Иван Кремень
    ты пишешь чушь. покажи мне хоть одно событие в сша, когда во время нападений преступников они были застрелены пересичными громадянами.
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