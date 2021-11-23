Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали чоловіка, який 12 жовтня скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. Чоловік стріляв по автомобілю, внаслідок чого одну людину було поранено.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету в Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - йдеться в повідомленні.

Нєбитов додав, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають"

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено.

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