На Львівщині викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв фейкові COVID-сертифікати для заробітчан. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

Як інформу Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом підроблення документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний створив у себе вдома типографію, де виготовляв підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які купували їх для пасажирів – українських заробітчан.

У ході обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено печатки лікарів та медичних установ, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп’ютерну техніку.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчими слідчого відділу Яворівського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Фото: сайт Офісу Генпрокурора