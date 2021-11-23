Виявлена шахрайська схема "уникнення" кримінальної відповідальності в Одесі. Огранізаторка прикривалась нібито зв'язками в керівництві САП, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала в Одеській області організаторку шахрайської схеми "уникнення" кримінальної відповідальності. Зловмисниця пропонувала колишньому прокурору сприяння у припиненні стосовно нього слідчих дій, які тривають у межах розпочатого провадження за вчинений злочин.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "вирішити питання" вона обіцяла за 40 тис. доларів нібито через свої зв’язки у керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисниці "авансу". Правоохоронці затримали організаторку шахрайської схеми після одержання нею всієї суми грошей", - повідомляють в СБУ.

Наразі затриманій планують повідомити про підозру та обрати міру запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до нього.