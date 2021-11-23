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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

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Сьогодні до Одеси прибули два патрульні катери типу Island, які є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці катери оновили корабельний склад флоту ВМС України задля зміцнення морської безпеки та допомоги у збереженні суверенітету територіальних вод України і будуть введені в експлуатацію найближчим часом", - наголосили у посольстві США.

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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси 01
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси 02

Нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
  • Михаил 9b8cd9a5
    Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

    1-25-мм пушка
    2 - 12,7-мм пулемёта M2HB1 - M2HB
    2 - 7,62-мм пулемет M60
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