Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Слідчі встановили, що чинні співробітники поліції та колишні працівники карного розшуку створили злочинне угрупування, залучивши до нього мешканців Павлограда та Павлоградського району Дніпропетровської області.
Майже рік, з жовтня 2020 року по листопад 2021-го, вони виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах.
До незаконного обігу наркотиків вони залучили не лише співробітників Павлоградського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, але й найняли спеціального адвоката.
Слідчі провели обшуки у понад сорока осіб у Павлограді та Дніпрі, а також Ізюмі на Харківщині. У них вилучили наркотики, велику суму грошей та вогнепальну зброю.
Тим часом вирішується питання щодо вручення підозри та обрання запобіжних заходів членам злочинної організації.