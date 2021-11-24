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Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях. ФОТОрепортаж

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Ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗС України у вівторок увечері відпрацювала завдання повітряних ударів по противнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський".

Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударна авіація – літаки Су-24М та Су-25 під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 наносили ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Після чого винищувачі відпрацювали повітряні бої та завдали імітованих ударів по наземних та надводних цілях в акваторії моря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час тренувань ланка винищувачів перехопила військово-транспортний літак Ан-26, який за легендою захопили терористи. Винищувачі МіГ-29 змусили літак здійснити посадку на певному аеродромі, де воїни СЗГ відпрацювали антитерористичні заходи.

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У прес-службі також наголосили, що особливу увагу було приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.

Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 01
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 02
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 03
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 04
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 05
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 06
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 07

Топ коментарі

  • Super Gut
    Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
  • Виктор Сотник
    Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
    Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
    В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
  • Don Bessam dc0e2bc1
    почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
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