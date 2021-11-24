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До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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З 20 години 23 листопада у рамках спеціальної операції з посилення кордону з Республікою Білорусь на спільне з прикордонниками та нацгвардійцями патрулювання півночі регіону заступили додаткові наряди поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Житомирської області.

Зазначається, що основним завданням правоохоронців були охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції.

Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.

До забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.

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До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 01
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 02
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 03
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 04
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 05

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