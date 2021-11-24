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У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж

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На дорозі територіально значення Т-18-01 Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно у Рівненській області за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 13-кілометрової ділянки, що з'єднує села Здовбиця, Уїздці та Кунин. До початку ремонту це була одна з найгірших доріг в області.

Про закінчення робіт повідомили у Рівненській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 01

"Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією з найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни – це те, на що постійно нарікали водії", - поділився голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 02

Ремонт дороги було розпочато ще минулого року. Підрядник провів на відрізку між Здовбицею та Куниним фрезерування старого дорожнього покриття, після чого було укладено два нові шари асфальтобетонної суміші. У ході робіт було також зміцнено узбіччя.

Станом на зараз шляховики вже проводять облаштування автобусних зупинок, встановлюють бар'єрну огорожу та дорожні знаки. На новому покритті наноситься також дорожня розмітка.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 03

За планами "Великого будівництва", відновлення дороги Т-18-01 буде продовжено на ділянці Здолбунів – Дубно.

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується відновити всі 24 000 км доріг державного значення.

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Топ коментарі

  • Vasily Makarenko
    Дивлячись на одному з фото на автобусну зупинку мимоволі подумав а скільки вкрали на тій халабуді що там стоїть з металевих уголків та декількох листів шиферу?? Соромно!! Подивіться як такі споруди виглядають поряд ав Польщі та Чехії!!
  • Вольный Каменьщик
  • Amber
    Велике крадівництво в діі 😠
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