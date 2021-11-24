Дистанційно "зламували" мобільні та продавали конфіденційну інформацію громадян: СБУ викрила учасників міжнародного хакерського угрупування. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ припинили протиправну діяльність групи хакерів. Зловмисники позиціонували себе як учасники міжнародного хакерського угруповання "Phoenix". "Спеціалізувалися" на дистанційному "зламуванні" мобільних пристроїв та незаконному збиранні персональних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до складу угруповання входило 5 громадян України, мешканців Києва та Харкова. Всі мали вищу технічну освіту.

У своїй діяльності зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення і технічні засоби.

Для отримання доступу до облікових записів користувачів мобільних пристроїв хакери використовували "фішингові" ресурси – копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв "Apple", "Samsung" та ін.

Користувач мобільного пристрою, завантажуючи застосунок чи програму на такому "псевдоофіційному" сайті, надавав зловмисникам пароль до свого облікового запису. Потім зловмисники копіювали інформацію, що зберігалася на зламаному телефоні.

Отримані у такий спосіб дані дозволяли зловмисникам знімати кошти з рахунків громадян та продавати третім особам інформацію про їхнє приватне життя.

Середня "вартість" за несанкціонований доступ до облікового запису власника мобільного телефону становив $200.

Також задокументовано, що ще одним видом "діяльності" зловмисників було розблокування викрадених та загублених гаджетів виробництва "Apple". Згодом їх продавали через мережу підконтрольних магазинів у Києві та Харкові.

За оперативними даними, хакери вели свою "діяльність" понад 2 роки, а їх жертвами за цей час стали кілька сотень осіб.

У ході 5 обшуків, проведених за адресами розташування офісів, підпільних технічних центрів, які функціонували під виглядом магазинів з продажу телефонів, та фактичного мешкання зловмисників у Києві та Харкові, правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності;

програмне забезпечення і технічні засоби для несанкціонованого втручання в облікові записи;

викрадені мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру учасникам угруповання за ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Заходи із викриття діяльності хакерського угруповання проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва.









Фото: сайт СБУ