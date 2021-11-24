Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ "Мар’їнка", пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК. ФОТОрепортаж

24 листопада о 9.10 збройні формування РФ здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка" на дорожньому коридорі Донецьк-Курахове із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

Про це інформує українська сторона СЦКК, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Під безпосередній обстріл потрапили місця несення служби прикордонного наряду 11 прикордонного загону. Зафіксовано влучання трьох мін. Особовий склад прикордонного наряду не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди. Вогонь у відповідь не відкривався з міркувань безпеки цивільного населення. Адже саме цим дорожнім коридором лише напередодні здійснювався пропуск цивільних громадян та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирних громадян, які здійснюють рух через КПВВ.

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Пресцентр Держприкордонслужби опублікував фото, на яких зафіксовані наслідки ворожого обстрілу.









