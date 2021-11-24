СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Серед вилученого – протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу.
Сховок було облаштовано під підлогою напівзруйнованої будівлі на території Сєвєродонецького району.
За попередніми даними, схрон у 2014 році обладнали підрозділи бойовиків. Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки.
Під час огляду сховища співробітники СБУ виявили:
- 5 протитанкових мін ТМ-62;
- 12 гранатометних пострілів;
- 7 бойових гранат різних модифікацій;
- 3 протипіхотні міни МОН-50.
Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи із виявлення та вилучення бойових засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.