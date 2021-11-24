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На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти. ФОТОрепортаж

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У Запоріжжі завершуються роботи із закріплення вантів на новому мості, який стане найвищим в Україні і одним із найбільш високих у Європі.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі триває будівництво флагманського проєкту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" - автотранспортної магістралі через Дніпро. Зараз мостобудівники близькі до завершення робіт на споруді №10, а саме верховій частині вантового мосту. Там завершують монтаж вантових канатів", - кажуть в ОДА.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 01

Мостобудівники мають змонтувати 48 вантів, роботи планують завершити до кінця тижня. Паралельно з цим очищують споруду і наносять захисний шар на тротуар.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 02

Роботи йдуть і на інших 14-ти спорудах мостів, в яких задіяно понад 600 фахівців.

"Зокрема, на низовій частині балкового мосту та підходах до нього триває опускання прогонової будови мосту на опорні частини. На споруді № 5-н триває встановлення анкерів на тротуарах під бар’єрну та перильну огорожі. На споруді № 3-н мостобудівники виконують монтаж опалубки та армування шостої захватки", - коментує обласна адміністрація.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 03

На естакаді над кільцем на острові Хортиця вже готове покриття проїзної частини, а на будмайданчику біля Кривої бухти завершили збирання останніх двох секцій мосту.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 04

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського ще одне масштабне "Велике будівництво" мосту ведеться у Кременчуці, де вже встановлюють труби для зведення нового мосту через Дніпро.

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    С тех пор как на банковую заехало чмо ростом 1,5 м на табуретке, у нас в стране все стало самое большое и мы везде самые первые. Но, думаю, что как бы это чмо не пыжилось, даже Ленка стала уже догадываться что у Пети больше.
  • Scorpman Y
  • Scorpman Y
    как каким... попиарится)
    "триває будівництво флагманського проєкту"...
    угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
    повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
    Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
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