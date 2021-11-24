Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу. ФОТОрепортаж

Торік газопровід зруйнувала паводкова хвиля. Протестувальники вимагали відремонтувати газогін і подати газ у будинки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Перед тим, як приїхати до Чернівців на протест, два дні поспіль перекривали місцеву дорогу. Їх обурило те, що за ці дні до них ніхто із посадовців не приїхав, щоб роз'яснити ситуацію.

Під час пікету мешканці села Банилів вигукували "Нам потрібен газ".

"Ми два дні перекривали дорогу у селі — до нас ніхто не приїхав. У мене двоє дітей — вони мерзнуть, в хаті холодно. Ми гріємось дровами. Нам обіцяли, що буде 1 жовтня, потім з 1 грудня, тепер кажуть 20-те грудня", — розказала протестувальниця Параскева Куделько.

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До мітингувальників вийшов директор департаменту капітального будівництва Микола Гладюк. За його словами, ОДА оголосила та провела тендер, наразі ведуться роботи з ремонту газопроводу.

Водночас голова ОДА Сергій Осачук після того, як люди вийшли з пікетом, написав на своїй сторінці у Facebook, що голова громади "підбурює людей до емоційних кроків, а міг би просто принести теплого чаю будівельникам".

Влітку газ місцевим жителям подавали через тимчасовий газопровід. Він придатний лише для використання у теплу пору, бо зі зниженням температури тиск в ньому падає.

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Наприкінці жовтня цього року уряд виділив майже 9 мільйонів гривень на відновлення газопроводу "Джурів-Банилів". Заступник голови ОДА Богдан Ковалюк сказав, що відновити провід мають до кінця листопада.













