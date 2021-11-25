На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області поблизу в’їзду з Сумщини відремонтували 3,2 км траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, що йде територією села.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Село Лавіркове невелике – тут проживає трохи більше 100 жителів. Будинки розташовані у різних кінцях населеного пункту, поруч з сільськогосподарськими угіддями.

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Однак, кажуть в автодорі, дорога має бути безпечною незалежно від кількості жителів:

"По селу зроблена пішохідна зона, острівець безпеки на переході, місця зупинки транспорту. Наразі на нове покриття нанесена розмітка та шумові смуги холодним пластиком, встановлені знаки, металеве бар'єрне огородження. Залишається проведення ліній освітлення".

Також повністю замінили дорожнє покриття, розчистили й відремонтували водопропускні труби і розчистили узбіччя.

Ремонт траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, яка сполучає населені пункти трьох областей, виконується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Протяжність траси по території області становить 143 км. Частина складається з бетонних плит, які демонтують і замінюють на асфальтобетонне покриття, розраховане на сучасні норми навантаження.

Всього у Чернігівській області цього року відремонтують 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Рівненщині відновили одну з найбільш зруйнованих доріг регіону.