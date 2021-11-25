Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ у Дніпрі викрила і заблокувала канал легалізації в Україні іноземних громадян, вихідців із країн Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники діяли за схемою легалізації іноземців через укладання фіктивних шлюбів в Україні. Використовуючи особисті зв’язки в держорганах, забезпечували їм прискорену процедуру перевірки міграційними органами та видачу відповідних дозвільних документів.

Пакет документів на постійне проживання в Україні "під ключ" обходився замовникам у $3,5 тис.

За даними слідства, організували незаконну оборудку двоє іноземців та двоє громадян України, вихідців із країн Кавказького регіону.

Потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, підшукували у соцмережах та місцевих етнічних громадах.

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Отримавши замовлення, українські "партнери" підбирали у власній "базі даних" кандидатури громадянок України, які за матеріальну винагороду давали згоду на укладання фіктивних шлюбів з іноземцями.

Потім ділки залучали представників державних міграційних структур. Останні забезпечували проведення спрощеної прискореної перевірки "підопічних" іноземців та видачу їм відповідних дозвільних документів.

Після отримання тимчасової чи постійної посвідки на проживання в Україні через певний час порушувалося питання щодо отримання "клієнтами" громадянства України.

За наявною інформацією, схема проіснувала майже 3 роки, і за цей час зловмисники збагатилися більше ніж на $150 тис.

У ході проведення невідкладних слідчих дій, проведених за адресами фактичного мешкання учасників схеми та у службових приміщеннях державних установ, вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, офіційні бланки з печатками державних міграційних органів та банківські картки, через які здійснювався розрахунок з "клієнтами".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної схеми за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування каналу здійснювали співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ