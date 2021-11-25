Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли в поліції, один місцевий мешканець заборгував гроші іншому. А коли той почав вимагати повернення боргу - звернувся до двох своїх знайомих.
"Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом", - йдеться в повідомленні поліції.
Чоловік зміг вибратися з могили та звернутися до поліцейських.
Обох нападників затримали, вдома у них провели обшуки. Чоловіків підозрюють у розбої та незаконному заволодінні автомобілем. Їм загрожує до 10 років за ґратами.