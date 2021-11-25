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Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на в’їзді до Харкова, за попередньою інформацією, зіштовхнулося 5 транспортних засобів, кількість загиблих іще не відома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.

"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про ДТП надійшла 25 листопада о 18:25.

Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.

У соціальних мережах повідомляється, що ДТП сталася на кільцевій дорозі в районі в'їзду в 602-ий мікрорайон міста, а в розтрощеному таксі перебувало щонайменше троє людей.

Користувач Фейсбука Юрій Сапронов опублікував відео з місця події

Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 01
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 02
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 03
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 04

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Топ коментарі

  • belge
    В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
  • Taras Klunyk
    бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
  • Maksim Perepelitca
    Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
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