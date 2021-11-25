"Велике святківництво". ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери
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Підборка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": День рождения Ермака: в чем солгал Офис президента и летал ли Зеленский в "Синегору" на самолете Коломойского?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили
Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ
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