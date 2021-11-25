Новини • Фотошопи політиків

"Велике святківництво". ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери

2550932
Підборка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": День рождения Ермака: в чем солгал Офис президента и летал ли Зеленский в "Синегору" на самолете Коломойского?

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 04

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 05

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 07

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 08

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 09


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 10


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 11


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 12


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 13


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 14

Більше фотошопів дивіться тут

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Самый прикол для этих тварей начнётся с 1 декабря.
  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    От куди гроші ллють рікою.
    А з армією так і не розрахувались.
    Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини