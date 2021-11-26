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Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

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Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила кадри з місця розташування українських прикордонників, відправлених на посилення українсько-білоруського кордону. ЗМІ зрівняли їх з умовами розміщення польських військових на кордоні з Білоруссю.

Про це пише Ukrainian Military Pages, передає Цензор.НЕТ.

Фото умов розміщення прикордонників відправлених на посилення українсько-білоруського кордону (оприлюднені Уповноваженою ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою):

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Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 01
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 02
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 03
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 04
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 05
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 06
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 07

"Після фото з умовами розміщення українських прикордонників, публікуємо фото, які живуть на кордоні польські військові. Тут два основні варіанти: модульні табори, або також намети, правда більш сучасні ніж наші зразка 1956 року", - додає видання.

Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 08
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 09
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 10
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 11
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 12
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 13
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 14
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 15

Топ коментарі

  • Sergey Rafalovych
    за то наші зелені керевні подонки на вертольота расекають
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Скільки витратили з бюджету на святкування дЄрьмака?
    Перельоти, платня десяткам, сотням обслуги, від кухарів та прибиральниць до охорони презіка та гостей? Жратва та питво для зеленських, джрьмаків, міндічєй ?

    Скільки на ці гроші можна було купити хоча би нормальних палаток?

    Абдристович, Подоляк, Мосейчук про це не розкажуть.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тому що всі гроші йдуть на мудрий нарід.
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