Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила кадри з місця розташування українських прикордонників, відправлених на посилення українсько-білоруського кордону. ЗМІ зрівняли їх з умовами розміщення польських військових на кордоні з Білоруссю.