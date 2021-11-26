Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Завод фармацевтичної компанії "Лекхім" в Харкові зможе розливати більше 10 000 доз вакцини від COVID на годину. Процес планують запустити вже в 2022 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль COVID-19, і до будь-яких інших інфекційних хвороб.

І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо", - написав він.

Ляшко зазначив, що "Лекхім" на рік віробляє понад 950 млн готової продукції: таблетовані форми, супозисторії та ін'єкційні препарати. Виробництво автоматизоване та роботизоване, переконався на власні очі. Людський фактор зведено до мінімуму.

Також він додав, що з керівництвом підприємства обговорили запуск лінії виробництва вакцин за 3-ма позиціями, які важливі для держави - антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту.

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"Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і розширити виробництво інших, наприклад антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам.

Потужності Лекхіму дозволятимуть розливати понад 10 тисяч доз вакцини за годину та понад 30 млн доз в рік" , - зазначив голова МОЗ.

Водночас, за словами Ляшко, опрацьовується як власне виробництво української вакцини (працюють з нашими науковими інституціями над новим способом інактивації вірусу), так і по технології in bulk (розлив та фасування готового продукту). Запуск вже у 2022 році.

"Від фармвиробника чіткі пропозиції, строки та обсяги, від держави - довгострокове замовлення на готовий продукт", - резюмував Ляшко.









Фото: фейсбук/Ляшко





