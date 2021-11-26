"Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обов'язок!", - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти, які не отримали запрошення на пресмарафон президента Володимира Зеленського, прийшли на місце його проведення, щоб заявити про необхідність рівного доступу до інформації для працівників ЗМІ.