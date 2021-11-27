Затримані двоє шахраїв, які за $600 тис. обіцяли "вирішити питання" виділення землі на Київщині, - Офіс ГПУ. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Офісу ГПУ
За даними слідства, зять голови однієї з селищних рад Київської області разом із спільником обіцяли підприємцю, що зможуть позитивно вирішити питання про виділення земельних ділянок. Так, йшлося про передачу 1,2 га земель на території Київщини, які знаходяться у власності Державного агентства лісових ресурсів України. За цю послугу підприємець мав передати їм 600 тис доларів США.
Правоохоронці затримали обох під час отримання частини грошових коштів в сумі 300 тис доларів США.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави 13,9 млн грн та 3 млн грн.
Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.