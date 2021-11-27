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Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій. ФОТОрепортаж

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У бліндажах, окопах і траншеях, на суші, морі та у повітрі – 27 листопада українські військові, як і вся країна, вшановують пам’ять жертв Голодомору. О 16:00 бійці на передовій у Луганській та Донецькій областях запалили свічки пам’яті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частиною знімків військові з механізованих бригад, морської піхоти та груп спецпризначення поділилися з проєктом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

"Пам’ятаємо Голодомор. І не лише Голодомор. І не лише пам’ятаємо", – так знімок підписав боєць однієї з механізованих бригад.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до армійців із закликом "Запали свічку". У своєму онлайн-зверненні він підкреслив, що "вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 01
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 02
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 03
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 04
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 05

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
    Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
  • Andy Jumeirach
  • вставай
    Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
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