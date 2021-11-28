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Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим прем'єром Чехії. ФОТО

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Президент Чехії Мілош Земан у неділю призначив Петра Фіалу новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє Чеське радіо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Церемонія відбулася у президентському замку Лани з дотриманням суворих заходів безпеки, оскільки в Земана цього тижня виявили коронавірус COVID-19, простір у залі було розділено склом.

Коли саме буде призначено весь Кабінет Міністрів, поки що незрозуміло, зазначає радіо. Фіала вже представив йому його попередній склад.

Фіала заявив, що його кабінет міністрів готовий узяти на себе відповідальність і почати боротися з проблемами Чехії: енергетичною кризою, інфляцією і поширенням коронавірусу COVID-19.

Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим премєром Чехії 01
Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим премєром Чехії 02

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Земана цього тижня виписали з лікарні після тривалої госпіталізації, проте незабаром знову госпіталізували у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
  • Юрій Яцуляк
    Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
  • ТутАхламон
    не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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