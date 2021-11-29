На території школи на Волині вибухнула котельня. ФОТОрепортаж

Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано.

На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Усі причини вибуху з’ясовуються.

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Фото: сайт поліції