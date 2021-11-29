На території школи на Волині вибухнула котельня. ФОТОрепортаж
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Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано.
На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Усі причини вибуху з’ясовуються.