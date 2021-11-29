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На території школи на Волині вибухнула котельня. ФОТОрепортаж

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Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано.

На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Усі причини вибуху з’ясовуються.

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На території школи на Волині вибухнула котельня 01
На території школи на Волині вибухнула котельня 02
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Це тому що завтра на Волинь їде Зеленський.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Зеля со своей зеленой властью отобрал деньги у тергромад, вот поэтому он и виновен.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Я работал на предприятии, которое владело котельной 1.8МВт, дизель, мазут.
    Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
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