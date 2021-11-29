Масштабну схему вимагання грошей у громадян викрито в одній з райрад Київщини: посередник чиновників затриманий на хабарі в $45 тис. - СБУ. ФОТО

СБУ викрила в одній з районних рад Київської області масштабну схему вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань. На хабарі у 45 тис. дол. затримано посередника чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБ України.

За ці гроші він "гарантував" місцевому жителю сприяння щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під приватну забудову.

За попередніми даними слідства, до організації злочинної схеми причетні декілька посадовців райради. До протиправної діяльності вони залучили посередника. Ним виявися мешканець Вишгорода.

Встановлено, що він підшуковував громадян, які потребують вирішення правових питань із власними земельними ділянками, у тому числі щодо їх цільового призначення. За неправомірну вигоду посередник обіцяв свою "допомогу".

Вартість "послуг" залежала від площі землеволодіння людини.

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За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.