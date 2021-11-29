Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Типичный Киев", повідомляє Цензор.НЕТ.

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На площу привезли частину металевих конструкцій ялинки. Робочі розвантажили конструкції й склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

"Основні роботи з установлення головної ялинки країни розпочнуться у вівторок. На Софійську площу привезли противагу для ялинки. Це бетонні блоки вагою 100 тонн", – цитує організаторів новорічного свята "Сьогодні".

Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів. Це більше, ніж зазвичай, оскільки головне новорічне дерево цього року буде ширшим в обсязі. На неї потрібно більше гірлянд.

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До Києва також уже привезли фуру прикрас для ялинки.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.









