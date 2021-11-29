Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські вилучили понад 40 000 пачок фальсифікованих цигарок з підробленими акцизними марками й без них.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нацполіції.

Керівник однієї з тютюнових компаній разом із своїм заступником створив таємну мережу з розповсюдження підроблених цигарок. У "схемі" був і третій учасник - 34-річний підприємець, який реалізовував підробні цигарки через магазини та кіоски.

Докази по справі збиралися декілька місяців. Зрештою поліцейські накрили склади з контрафактом і провели два обшуки, конфіскувавши 40 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 1,6 млн грн.

Тепер підприємцям загорожує до 7 років позбавлення волі. Зараз слідчі з'ясовують, чи були у них ще спільники.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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