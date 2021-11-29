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Біля будівлі МВС відбулась акція "Ми звинувачуємо поліцію!" через напад на бар "Хвильовий". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві відбувся мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Акція пов'язана із нападом на бар "Хвильовий" 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приводом для проведення акції протесту стала бездіяльність подільського відділку поліції під час нападів невідомих осіб на заклади Подолу. Протягом листопада ці люди неодноразово блокували роботу бару "Хвильовий" та клубів на Кирилівській та Closer. Останньою краплею став напад на "Хвильовий" у п’ятницю 26 листопада", - заявили організатори заходу.

Учасники акції вимагали звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в "кришуванні" нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 01
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 02
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 03

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 04
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 05
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 06
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 07

З іншої сторони мітингу зібрались представники "правих" організацій, які скандували "Наркотики - це смерть!".

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 08
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 09
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 10

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Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 11
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 12
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 13
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 14
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 15
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 16
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 17

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 18
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 19
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 20

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Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 21
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
  • Яр Холодний
    Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
  • Andrey Latysh
    Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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