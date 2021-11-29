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З ексмером Омельченком попрощались у Києві. ФОТОрепортаж

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У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Участь у церемонії взяв мер Києва Віталій Кличко. "Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять", – сказав Кличко під час церемонії прощання.

Олександра Омельченка поховали на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.

З ексмером Омельченком попрощались у Києві 01
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 02
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 03
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 04
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 05
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 06
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 07
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 08
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 09
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 10
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 11

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Топ коментарі

  • Микола Бабич f1f90c47
    .... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
  • я гражданин Украины
    ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
  • Yakov Nemo
    Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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