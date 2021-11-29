Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО
Частиною вечірки були еротичні танці й відверті конкурси, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Львівський портал.
29-річний Олександр Заліско - блогер з авдиторією в 1,1 млн підписників. Походить з Чернівецької області, 2015 рокунавіть балотувався до Чернівецької міської ради від партії "Сила та Честь". Тоді йому забракло голосів.
Шоумен-ведучий Володимир Остапчук, який керував святом Заліска, виклав в Інстаграм фото з підписом "блогерська голодна туса".
Святкуванням обурилося чимало підписників, а роботу львівського Будинку вчених було припинено у зв'язку з порушенням норм карантину.
Гостями Заліска були блогери-мільйонники, зокрема - Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона). Блогерам, вочевидь, було байдуже до негативної реакції читачів. Сам Заліско в відповів аж увечері наступного дня.
"27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитися. І святкую його так, як захочу. Кожного року я святкую свій день народження саме в останню суботу листопада. І жодного року – це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправді не хвилює? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь? В цей день працювало все. Телебачення, розважальні програми, ресторани, в Києві навіть відбулася ресторанна премія. 97% людей зустрічалися в закладах, співали та танцювали. То чому ви кричите про це? Я дійсно поважаю людей, які і правда вшановують жертв голодоморів. Ставлять свічку ( не в сторіз), свідомо думають про це. Але їх меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце", – висловився блогер.
На вимогу читачів низка відомих вітчизняних брендів заявили що відмовляються від співпраці з відвідувачами цієї вечірки або мають намір переглянути умови співпраці. Зокрема - Нова пошта, Фокстрот, Розетка, Київстар, Метро та Ловаре відмежувалися від згаданого заходу.
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