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Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО

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Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО
Фото: Блогер Заліско
У суботу, 27 листопада, український блогер Олександр Заліско відсвяткував свій Дня народження у львівському Будинку вчених, зібравши відомих українських друзів-блогерів.

Частиною вечірки були еротичні танці й відверті конкурси, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Львівський портал.

29-річний Олександр Заліско - блогер з авдиторією в 1,1 млн підписників. Походить з Чернівецької області, 2015 рокунавіть балотувався до Чернівецької міської ради від партії "Сила та Честь". Тоді йому забракло голосів.

Шоумен-ведучий Володимир Остапчук, який керував святом Заліска, виклав в Інстаграм фото з підписом "блогерська голодна туса".

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 01
Фото: Блогер Заліско

Святкуванням обурилося чимало підписників, а роботу львівського Будинку вчених було припинено у зв'язку з порушенням норм карантину.

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 02
Фото: Блогер Заліско

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Гостями Заліска були блогери-мільйонники, зокрема - Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона). Блогерам, вочевидь, було байдуже до негативної реакції читачів. Сам Заліско в відповів аж увечері наступного дня.

"27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитися. І святкую його так, як захочу. Кожного року я святкую свій день народження саме в останню суботу листопада. І жодного року – це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправді не хвилює? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь? В цей день працювало все. Телебачення, розважальні програми, ресторани, в Києві навіть відбулася ресторанна премія. 97% людей зустрічалися в закладах, співали та танцювали. То чому ви кричите про це? Я дійсно поважаю людей, які і правда вшановують жертв голодоморів. Ставлять свічку ( не в сторіз), свідомо думають про це. Але їх меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце", – висловився блогер.

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На вимогу читачів низка відомих вітчизняних брендів заявили що відмовляються від співпраці з відвідувачами цієї вечірки або мають намір переглянути умови співпраці. Зокрема - Нова пошта, Фокстрот, Розетка, Київстар, Метро та Ловаре відмежувалися від згаданого заходу.

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 03
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 04
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 05
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 06
Фото: бренди

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Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 07
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 08
Фото: бренди

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Воно само просто лайно,та й гості теж...
  • мільярд ЗЄдерев
    Електорат найвеличнiшого лiдора
    Ніби і люди, а як свині.
  • Bird Jackdaw
    бидло вечірка
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