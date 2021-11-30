Ветеран ДУК "Правий Сектор" Роман Стеценко (Пар) помер від онкологічного захворювання: прощання з ним відбудеться 2 грудня у Чернігові, - Мінветеранів. ФОТО

Відійшов у засвіти кіборг, ветеран російсько-української війни, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор", 54-го розвідувального батальйону та інших підрозділів — Роман Стеценко (Пар).

Про це повідомляє Мінветеранів у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Довгий час боровся з онкологічним захворюванням, але, на превеликий жаль, хвороба забрала його життя", - зазначили у Мінветеранів.

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"Висловлюємо співчуття всім рідним, близьким, побратимам та друзям. Україна втратила ще одного гідного сина та захисника… Відспівування і прощання відбудеться 2-го грудня, об 11:00 у козацькому кафедральному соборі святої великомучениці Катерини ПЦУ (Катерининській церкві) (м. Чернігів. - Ред.)", - додали у відомстві.