Ремонт траси Н-12 завершився на Сумщині, - "Укравтодор". ФОТО

У Сумській області завершився ремонт автошляху Н-12 Суми - Полтава.

Як повідомляє у Facebook Укравтодор, йдеться про ділянку дороги від с. Верхня Сироватка до м. Охтирка (км 12+09 - км 67+120). А загалом на трасі Н-12 впродовж 2020-2021 років ремонтуються майже 60 км, інформує Цензор.НЕТ.

"Траса Н-12, протяжністю 193,7 км, є важливим транспортним коридором, який з’єднує Суми та Полтаву, а також великі районні центри двох областей", - йдеться у повідомленні.

В рамках президентської програми "Велике Будівництво" підрядна організація демонтувала старе покриття, посилила основу дорожнього одягу, влаштувала нижній та верхній шари покриття, нанесла розмітку, влаштувала нові автопавільйони та посадкові майданчики, змонтувала освітлення, бар’єрне огородження та дорожні знаки.

Плани реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачають до кінця 2024 року зробити 24 тис. км доріг по всій Україні.

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