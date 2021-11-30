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"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова". ФОТОрепортаж

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Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи "Слуги народу" обговорювали у фракційному чаті поправки до проєкту Держбюджету. Зокрема питання фінансування зарплат суддів та працівників апарату судів.

Відповідна переписка на телефоні члена комітету з питань бюджету, "слуги народу" Миколи Задорожнього потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Короче цифр нема! На ЗП суддям буде! Залишився апарат суду", - пишуть "слуги народу" в чаті.

"Так апарат суду - в мене була правка на 2,4 млрд, тоді можливо було б вийти на зп в 11-13 тис.", - відповів Тарас Тарасенко ("СН").

"Питання у кого забрати", - поцікавилися "слуги народу".

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"У кіно) Мільярд на кіно, це 40 "носорогів" Сенцова", - запропонував Бужанський.

"Можна і у "Суспільного", - додали "слуги народу".

Далі парламентарі обговорюють заповнення вакантних посад суддів, в ході чого виникає питання: "Тоді цифрами. Зараз передбачений бюджет дозволяє щомісячно утримувати ту кількість суддів, що реально працюють +15%?".

Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 01
Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 02
Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 03

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
  • Олександр Деркач a4302971
    Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
  • jklpqrs
    У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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