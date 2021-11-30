"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова". ФОТОрепортаж
Відповідна переписка на телефоні члена комітету з питань бюджету, "слуги народу" Миколи Задорожнього потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Короче цифр нема! На ЗП суддям буде! Залишився апарат суду", - пишуть "слуги народу" в чаті.
"Так апарат суду - в мене була правка на 2,4 млрд, тоді можливо було б вийти на зп в 11-13 тис.", - відповів Тарас Тарасенко ("СН").
"Питання у кого забрати", - поцікавилися "слуги народу".
"У кіно) Мільярд на кіно, це 40 "носорогів" Сенцова", - запропонував Бужанський.
"Можна і у "Суспільного", - додали "слуги народу".
Далі парламентарі обговорюють заповнення вакантних посад суддів, в ході чого виникає питання: "Тоді цифрами. Зараз передбачений бюджет дозволяє щомісячно утримувати ту кількість суддів, що реально працюють +15%?".