Суд не зміг провести підготовче засідання у справі Микитася, бо той не прийшов. ФОТО

30 листопада у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі екснардепа та колишнього керівника "Укрбуду" Максима Микитася. Проте засідання не відбулося, бо обвинувачений Микитась не прийшов до суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокат Максима Микитася зазначив, що не знає, чому його підзахисний не прийшов на засідання.

"Я намагався зв’язатися з ним дві години тому і не міг з ним зв’язатися. За півтора місяці він двічі потрапляв на станціонарне лікування" - зазначив у суді адвокат обвинуваченого екснардепа Артур Габрієлян.

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Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

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