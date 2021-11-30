Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю "перемогу" у тендері: їм загрожує до 12 років ув'язнення. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, заступник голови Чернігівської ОДА та його спільник розробили шахрайську схему виманювання грошей у учасника відкритих торгів з продажу готельного комплексу "Слов’янський".
Спільник, представившись керівником цього готелю, запропонував заплатити 160 тис. доларів США за гарантовану перемогу у торгах за значно нижчою ціною. Він пообіцяв, що за ці кошти заступник голови адміністрації забезпечить відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.
У червні 2021 року оперативники ДБР затримали спільника під час отримання коштів.
Вони обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.