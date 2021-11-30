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"Слуги народу" сміються з політичних мемів, вихід Сохи із "СН", розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 30 листопада, Верховна Рад зібралася на чергове пленарне засідання.

Першим питанням Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців".

Далі стало відомо, що нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": "Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори".

Після цього 330 голосами народні депутати підтримали пропозицію головуючого про запрошення 1 грудня до сесійної зали осіб для нагородження з нагоди 30-річчя проведення всеукраїнського референдуму про незалежність України.

Потім Рада запропонувала Кабміну створити Держслужбу у справах дітей.

Крім того, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про створення у Верховній Раді двох міжфракційний депутатських об’єднань - "Залізниця України", яку очолив народний депутат Микола Тищенко ("СН"), і "Гальорка" під керівництвом народного депутата Сергія Власенка ("Батьківщина").

Після цього нардепи перейшли до розгляду так званого ресурсного законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Робота Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 01

"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 02

Ярослав Железняк ("Голос") і Юрій Камельчук розмовляють зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 03
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 04

"Слуги народу" розмовляють з колегами.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 05
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 06

"Слуги народу" Сергій Кальченко і Олександр Горобець.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 07

Євгенія Кравчук ("СН") про щось розповідає Богдану Яременку ("СН").


Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 08

Бесіда "слуг народу" у вузькому колі.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 09

Пленарне засідання Верховної Ради 30 листопада.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 10

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Дубнов ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 11
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 12

Ранкова п'ятихвилинка групи "За майбутнє".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 13

"Слуга народу" Данило Гетманцев із колегою.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 14

Олена Криворучкіна ("СН") і Микола Стефанчук ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 15

Роман Соха оголошує про вихід із фракції "Слуга народу".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 16

Микола Задорожній ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 17

Колишній спікер Дмитро Разумков розмовляє з Андрієм Ніколаєнком ("Батьківщина").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 18
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 19

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець розмовляє зі спікером Русланом Стефанчуком і першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 20

Олександр Горобець ("СН")

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 21

"Слуга народу"

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 22

"Слуги народу" розкладають нардепам підготовлені правки до Конституції

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 23

Обійми Галини Третьякової ("СН") і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 24

Тим часом "слуга народу" Микола Задорожній вирішив погратися в телефоні.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 25

Дмитро Разумков розмовляє зі "слугами народу".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 26

Задорожній занурився у світ ігор.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 27
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 28

Разумков із колегою.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 29

Дружня розмова "слуги народу" Миколи Задорожнього і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 30

Ігор Фріс ("СН") і Дмитро Нальотов ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 31

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Культенко ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 32

Тим часом "слуг народу" розсмішили фотожаби на фотографію Арсена Авакова, Дмитра Гордона, Володимира Гройсмана, Євгена Комаровського та Савіка Шустера з середньовічною зброєю.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 33
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 34
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 35

Їхні колеги по парламенту також були зайняті переглядом відео на своїх ґаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Андрєй Потапов
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
  • Орест Орест
    Ну хоть никто не др...ит....
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