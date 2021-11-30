"Слуги народу" сміються з політичних мемів, вихід Сохи із "СН", розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, Верховна Рад зібралася на чергове пленарне засідання.

Першим питанням Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців".

Далі стало відомо, що нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": "Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори".

Після цього 330 голосами народні депутати підтримали пропозицію головуючого про запрошення 1 грудня до сесійної зали осіб для нагородження з нагоди 30-річчя проведення всеукраїнського референдуму про незалежність України.

Потім Рада запропонувала Кабміну створити Держслужбу у справах дітей.

Крім того, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про створення у Верховній Раді двох міжфракційний депутатських об’єднань - "Залізниця України", яку очолив народний депутат Микола Тищенко ("СН"), і "Гальорка" під керівництвом народного депутата Сергія Власенка ("Батьківщина").

Після цього нардепи перейшли до розгляду так званого ресурсного законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Робота Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова".

Ярослав Железняк ("Голос") і Юрій Камельчук розмовляють зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.





"Слуги народу" розмовляють з колегами.





"Слуги народу" Сергій Кальченко і Олександр Горобець.

Євгенія Кравчук ("СН") про щось розповідає Богдану Яременку ("СН").





Бесіда "слуг народу" у вузькому колі.

Пленарне засідання Верховної Ради 30 листопада.

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Дубнов ("СН").





Ранкова п'ятихвилинка групи "За майбутнє".

"Слуга народу" Данило Гетманцев із колегою.

Олена Криворучкіна ("СН") і Микола Стефанчук ("СН").

Роман Соха оголошує про вихід із фракції "Слуга народу".

Микола Задорожній ("СН").

Колишній спікер Дмитро Разумков розмовляє з Андрієм Ніколаєнком ("Батьківщина").





Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець розмовляє зі спікером Русланом Стефанчуком і першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Олександр Горобець ("СН")

"Слуга народу"

"Слуги народу" розкладають нардепам підготовлені правки до Конституції

Обійми Галини Третьякової ("СН") і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Тим часом "слуга народу" Микола Задорожній вирішив погратися в телефоні.

Дмитро Разумков розмовляє зі "слугами народу".

Задорожній занурився у світ ігор.





Разумков із колегою.

Дружня розмова "слуги народу" Миколи Задорожнього і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Ігор Фріс ("СН") і Дмитро Нальотов ("СН").

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Культенко ("СН").

Тим часом "слуг народу" розсмішили фотожаби на фотографію Арсена Авакова, Дмитра Гордона, Володимира Гройсмана, Євгена Комаровського та Савіка Шустера з середньовічною зброєю.







Їхні колеги по парламенту також були зайняті переглядом відео на своїх ґаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.