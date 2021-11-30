Наслідки вчорашнього артобстрілу Станиці Луганської: поранено мирного жителя, пошкоджено приватний будинок. ФОТОрепортаж

29 листопада у період часу з 15.10 до 16.20 збройні формування РФ здійснили обстріл Станиці Луганської із застосуванням ствольної артилерії калібру 122мм.

Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти обстрілу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на прессцентр штабу ООС.

Як зазначається, вогонь вівся з напрямку Лобачеве, збройні формування РФ здійснили 47 пострілів. Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів, що свідчить про навмисний характер обстрілу збройними формуваннями РФ саме населеного пункту.

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"В наслідок обстрілу був поранений громадянин Хлебович Сергій Михайлович, 1965 року народження, монтер колії Донецької залізниці. В нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови. Також в наслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію за адресою: вул. Деповська, 14б, а також ділянку дороги та прилеглу територію за адресою: вул. Деповська, 1", - йдеться у повідомленні.











Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Луганській обласній прокуратурі.

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Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.