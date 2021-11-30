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"Йолка-2", запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Йолка" не допомогла...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Потрібно терміново рятувати...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень", - радник Офісу Президента

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Это же очень и очень...

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

OBRAZЦОVЫY LЖЕЦ

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Суворе випробування

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Історія однієї пресконференції

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Завжди на варті

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Запитання від виборців

Йолка-2, запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Організатор та виконавець

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