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"Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж

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"Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж
Фото: Укрзалізниця
"Укрзалізниця" прийняла 5 нових новітніх купейних пасажирських вагонів вітчизняного виробництва. До кінця року ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" має поставити ще 10.

Вагони курсуватимуть маршрутами "Маріуполь - Ворохта, Рахів" та "Харків - Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт "Укрзалізниці"

Нові вагони обладнано додатковими зручностями: системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе.

Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 01
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 02
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 03
Фото: Укрзалізниця

Обсяг багажного відділення збільшено, а всередині кожного купе встановлено пульт регулювання освітлення, який має 4 режими, індикатор зайнятості вбиральні та кнопку виклику провідника.

Всього має бути поставлено 51 купейний вагон підвищеної комфортності.

"Укрзалізниця" чекає на 12 спальних та 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі. Окрім того держзамовленням передбачено виготовлення окремо 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.

Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 04
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 05
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 06
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 07
Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності 08
Фото: Укрзалізниця

Наступного року "Укрзалізниця" планує замовити у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" ще 200 вагонів.

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Топ коментарі

  • Aleksii Rodin
    Я конечно извиняюсь, но... Посмотрите на гребаную ржд, или мы по классике? Неужели наши ребята не могут сделать что то более футуристическое? Это ж реально какие то стандарты прошлого века, новое но не то, что хочется видеть в 21 веке хотя справедливо замечу, что... Видеть хочется не это, а TGV, чтоб со львова в киев за три часа, а со львова в запорожье не 24часа, а пять, шесть... Ведь это вполне реально
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    нелох в порыве словоблудия говорил не о 250 а о 500 таких вагонов...
  • Oleg Razin
    А так слабо?
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