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Український супутник "Січ-2-30" запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай. ФОТОрепортаж

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Виготовлений у Дніпрі український супутник "Січ-2-30" успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки до США. Запуск апарату заплановано на 10 січня 2022 року на мисі Канаверал.

Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомив голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Український супутник "Січ-2-30", виготовлений у КБ "Південне" у місті Дніпро, успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)", - написав він.

Тафтай зазначив, що відправка з Дніпра до США відбудеться найближчими днями.

"Державне космічне агентство України та КБ "Південне" спрацювали без відхилень від графіка. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам. Як я вже казав, цей супутник – для громадянських потреб нашої держави", – написав він.

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За його словами, вже в США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування з ракетою-носієм.

"Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року", - додав він.

Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 01
Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 02
Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 03
Фото: Тафтай/фейсбук

Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 04

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Хотя в Ссре дохлом лучшие ракеты в Мире будували именно в КБ Южное...
  • НБ
    Це не "куча" і не "космонавтика". Сподіваюсь що цей запуск зміцнить оборону країни.
  • Senator S 01a656ec
    Так недавно уже запустили проект космодрома Украина-Канада и площадку нашли канадские власти...
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