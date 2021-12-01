Український супутник "Січ-2-30" запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Виготовлений у Дніпрі український супутник "Січ-2-30" успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки до США. Запуск апарату заплановано на 10 січня 2022 року на мисі Канаверал.

Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомив голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Український супутник "Січ-2-30", виготовлений у КБ "Південне" у місті Дніпро, успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)", - написав він.

Тафтай зазначив, що відправка з Дніпра до США відбудеться найближчими днями.

"Державне космічне агентство України та КБ "Південне" спрацювали без відхилень від графіка. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам. Як я вже казав, цей супутник – для громадянських потреб нашої держави", – написав він.

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За його словами, вже в США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування з ракетою-носієм.

"Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року", - додав він.







Фото: Тафтай/фейсбук