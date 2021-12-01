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"Слуги народу" в день виступу Зеленського вбралися у футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО

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Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев прийшов сьогодні до ВР у футболці із надписом "За президента. Проти олігархів". Пізніше в Раду стали приходити й інші "слуги народу" у футболці з таким надписом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю журналістам Гетманцев розказав, що отримав цю футболку у секретаріаті фракції. Говорячи про те, чому він її вдягнув, нардеп заявив: "це гасло нашої президентської і парламентської кампанії, яке ми, власне кажучи, впроваджуємо у життя".

Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 01
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 02

Він зізнався, що не знає, скільки його колег по фракції сьогодні прийдуть в таких футболках.

Відповідаючи на запитання, що буде з тими "слугами народу", які відмовляться їх одягати, нардеп пожартував: "взагалі будуть жахливі наслідки, я навіть не знаю, що з такими депутатами робити".

Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 03
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 04
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 05
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 06Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 07

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Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    долбень...по роже видно, а футболочка подчеркивает єто
  • Колыван Спикер
    Хетьманцев Вражина Украины! УпырЬ. могильщик экономики страны!
  • Прутень Табáков
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