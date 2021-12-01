Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж

Верховна Рада готується до щорічного звернення Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.