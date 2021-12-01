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Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж

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Верховна Рада готується до щорічного звернення Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це повідомляє фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 01

Охорона перевіряє місце президента України.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 02

Перевірка трибуни перед виступом Володимира Зеленського.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 03
Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 04

Тим часом депутат "слуги народу" Войцехівський Віталій інформує : "Столовка працює. Все норм. Вдягайте футболки "Золотоноша вперед".

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 05
Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 06

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) переглядає контакти.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 07

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) шукає аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 08

"Слуги народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
  • саша паламарчук
  • Scorpman Y
    Олег Леусенко:
    Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
    Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
    Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

    Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
    Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

    Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
    Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

    Відповідь у збігу інтересів:
    Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
    Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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