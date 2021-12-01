Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж
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Верховна Рада готується до щорічного звернення Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про це повідомляє фотокореспондент Цензор.НЕТ.
Охорона перевіряє місце президента України.
Перевірка трибуни перед виступом Володимира Зеленського.
Тим часом депутат "слуги народу" Войцехівський Віталій інформує : "Столовка працює. Все норм. Вдягайте футболки "Золотоноша вперед".
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) переглядає контакти.
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) шукає аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь".
"Слуги народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".
Фото: Цензор.НЕТ