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Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?". ФОТО

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Сьогодні кілька нардепів "Європейської Солідарності" прийшли у ВР на виступ президента Володимира Зеленського у футболках з написом "Хто з них кріт?". Над цим написом - фото Зеленського та глави ОПУ Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нашому кореспонденту вдалось сфотографувати в такій футболці Ніну Южаніну. Втім, деякі інші нардепи цієї політсили теж були помічені у футболках з такими написами.  

Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 01
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 02
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 03
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 04
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 05
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 06

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    Завидую Вашей нервной системе! Смотреть это еще и со звуком....
  • Перехватчик
  • саша паламарчук
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