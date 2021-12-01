У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА. ФОТОрепортаж

Криворізьку гімназію №95 відремонтують та створять сучасний освітній простір.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з найважливіших реформ сучасної України - освітня. Зараз є можливість перетворювати звичайні школи на нові простори, які відповідатимуть вимогам часу. Після завершення капремонту криворізька гімназія №95 стане цікавою для дітей", - каже заступниця голови обласної адміністрації Ольга Горб.

У закладі будуть яскраві кольори, тематичні кабінети, STEM-лабораторії.

Модернізація гімназії, яку виконують за програмою "Велике будівництво", також передбачає підвищення енергоефективності. В будівлі замінять всі вікна та інженерні мережі, утеплять фасад. Також модернізують спортивну залу, харчоблок і їдальню.

Навколо гімназії встановлять огорожу для більшої безпеки дітей. А на подвір’ї буде футбольне поле і мультифункціональний спортивний майданчик, де можна займатися воркаутом, грати у баскетбол і волейбол.

Нагадаємо, разом із інфраструктурною програмою "Велике будівництво" президент Володимир Зеленський запустив програму "Здорова Україна". Серед іншого, вона передбачає нову концепцію уроків фізкультури, зміну системи шкільного харчування і популяризацію спортивних гуртків та секцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже побудували 13 тис. км доріг. Наша ціль на наступні два роки - 15 тис. км доріг, - Зеленський











