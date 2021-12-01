70 км траси Чугуїв - Мілове відремонтували на Луганщині, - Служба автодоріг. ФОТО

У Луганській області завершили ремонт двох великих ділянок траси Н-26 Чугуїв - Мілове загальною протяжністю 70 км.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині на дорозі Н-26 Чугуїв - Мілове завершено масштабні роботи за маршрутом "Євсуг - Мілове", загальна протяжність 70 кілометрів. Роботи проводилися на двох ділянках: від Євсуга до Біловодська, від Біловодська до Мілового", - йдеться у повідомленні.

Якість робіт, які виконували за програмою "Велике будівництво", контролювали незалежні експерти з ТОВ "Ежіс Україна" (Франція).

В ході ремонту повністю замінили дорожній одяг, розчистили узбіччя, поставили нові бар’єри і автобусні зупинки.

Національна траса Н-26 має велике значення для транспортного сполучення області, тому її ремонт – у пріоритеті. Раніше були відремонтовані 35 км від Старобільська до Євсуга та інші ділянки.

Також планують відремонтувати мости через річку Євсуг і Борова.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Волині нещодавно завершили ремонт 11 км траси М-19.

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